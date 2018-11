Morre no Rio menino que recebeu coração

O quadro de Patrick havia se agravado nos últimos dias. Ele teve insuficiência hepática e renal - desde o transplante passava por sessões de diálise. Também respirava com o auxílio de aparelhos e desenvolveu a Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), tipo de insuficiência pulmonar, que provoca acúmulo de líquido nos pulmões. De acordo com boletim médico divulgado na tarde de ontem, ele não vinha respondendo bem ao tratamento.

Patrick foi a primeira criança brasileira a receber um coração artificial, depois que seu coração parou, durante uma cirurgia para a retirada de coágulos. O equipamento, instalado do lado de fora do corpo e ligado ao ventrículo, bombeou o sangue para o corpo de Patrick por 22 dias. No dia 15 de abril, ele recebeu o coração de uma mulher, moradora de Volta Redonda.

Patrick sofria de uma doença cardíaca rara - cardiomiopatia restritiva hipertrófica, que provoca o espessamento e a rigidez das paredes do ventrículo, dificultando o bombeamento do sangue. O corpo do menino será cremado na sexta-feira, no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.