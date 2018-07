Morre no Rio o compositor Vicente Amar Morreu no fim da noite deste domingo, no Hospital Procordis, em Niterói, no Rio, o compositor Vicente Fernando Vieira Ferreira, de 83 anos, conhecido como Vicente Amar. Segundo informações do hospital, o músico estava internado havia 15 dias por problemas cardíacos e morreu às 23h30 deste domingo.