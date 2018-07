Morre no Rio o ex-bailarino e coreógrafo Richard Cragun O corpo do ex-bailarino e coreógrafo Richard Cragun, de 67 anos, será cremado terça-feira, no Crematório do Caju, no Rio. Um dos nomes de maior destaque da dança do século 20 no mundo, Cragun, norte-americano radicado no Brasil, morreu em decorrência de problemas neurológicos na manhã desta segunda-feira. Ele já havia sofrido um acidente vascular cerebral há sete anos; semana passada, voltou a ser internado. Nesta segunda-feira, teve uma convulsão e morreu.