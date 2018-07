Morre no Rio o jornalista Ayrton Baffa O jornalista Ayrton Baffa, que ganhou dois prêmios Esso na década de 80, faleceu nesta madrugada, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 12 no hospital Copa D''or, em Copacabana, e sua morte foi causada por um enfarte.