Morre no Rio o radialista Luiz Mendes, aos 87 anos

Mendes construiu uma carreira de mais de 60 anos, trabalhando no rádio e nos primórdios da TV no Brasil e era conhecido pela simplicidade no jeito de falar e a delicadeza em seus comentários, nos quais sempre procurava uma palavra sutil mesmo para traçar uma análise negativa de um jogador.

Mendes participou das coberturas de todas as Copas do Mundo entre 1950, no Brasil, e 1998, na França. Das edições de 2002 a 2010, fez suas análises do Brasil, já debilitado por uma diabetes e pela idade avançada.

Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi quando narrou o gol marcado por Gigghia, para o Uruguai, na final da Copa do Mundo de 50, contra o Brasil, no Maracanã. Costumava dizer, porém, que seu jogo inesquecível havia sido a final do Mundial de 1958, entre Brasil e Suécia, quando os brasileiros conquistaram seu primeiro título. Mendes deixou viúva a atriz e radialista Daisy Lúcidi, com quem viveu por 64 anos e teve um filho, que lhe deu netos e uma bisneta.