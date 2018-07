Morre no Rio o sambista Luiz Carlos da Vila Morreu na manhã de hoje no Rio de Janeiro, aos 59 anos, o compositor carioca Luiz Carlos da Vila, que fez parte do lendário bloco carnavalesco Cacique de Ramos, para o qual compôs "Doce Refúgio". O corpo do sambista, que sofria de câncer, será velado na quadra da escola de samba Vila Isabel e o enterro será amanhã, às 10 horas, no cemitério de Inhaúma. O sambista recebeu o apelido "da Vila" por refletir a vida nas vilas cariocas em seus sambas, como a Vila Kennedy, a Vila Isabel e a Vila de Penha. Ele nasceu em 1949 no bairro de Ramos, no Rio, e um de seus sambas de maior sucesso, composto em parceria com Jonas e Rodolfo, é "Kizomba (A Festa da Raça)", com o qual a escola Vila Isabel foi vitoriosa no carnaval de 1988. Gravou com vários músicos, como Simone, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho, que gravou recentemente dele "Os Papéis", criado em parceria com Wilson das Neves.