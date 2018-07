Morre no Rio o sambista Walter Alfaiate

Alfaiate - que, de fato, exercia a profissão que lhe deu apelido - começou a despontar nos anos 60, com a participação em rodas no Teatro Opinião e de shows na boate Bolero. Teve músicas gravadas por João Nogueira e Paulinho da Viola na década de 70 e foi "redescoberto" pela mídia nos anos 90, também com apoio de Paulinho. Seu primeiro disco, "Olha Aí" foi gravado em 1998.

No final do ano passado, sambistas como Monarco, Alcione e Arlindo Cruz reuniram-se no show beneficente "Samba para Alfaiate", no Circo Voador, com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar no tratamento médico do sambista.