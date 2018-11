Morre no Rio produtor e diretor de TV Geraldo Casé Morreu hoje no Rio o produtor, diretor de televisão e escritor Geraldo Casé, pai da atriz Regina Casé. Geraldo dirigiu a primeira versão do Sítio do Picapau Amarelo na TV Globo, exibida entre 1977 e 1986. Ele estava internado desde o dia 12 na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da capital fluminense. Na sexta-feira seu estado se agravou. A causa da morte foi insuficiência respiratória. O enterro acontecerá amanhã, no cemitério São João Batista, em Botafogo.Filho do radialista Ademar Casé, pernambucano, Geraldo começou a trabalhar na rádio com o pai. Mas em 1951 não resistiu à chegada da TV ao Brasil. Começou na TV Rio, depois passou pela Tupi, Excelsior e Bandeirantes. Na Globo trabalhou por mais de 30 anos. Apesar de já fazer programas infantis nas outras emissoras, foi na empresa da família Marinho que ele criou seu projeto de maior sucesso, O Sítio do Picapau Amarelo. Casé também dirigiu a divisão internacional da Globo, vendendo para o resto do mundo as novelas e programas da emissora.