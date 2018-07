Morre no Rio vice-presidente da Infoglobo

Rogério Marinho

1919-2011

RIO

Morreu na manhã de ontem, de insuficiência respiratória aguda, o jornalista Rogério Marinho, vice-presidente da Infoglobo - empresa responsável pelos jornais O Globo, Extra, Expresso e Valor Econômico, das Organizações Globo. Ele tinha 92 anos e estava internado desde a última quarta-feira no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio.

O governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito Eduardo Paes lamentaram a morte do jornalista. Filho caçula de Irineu Marinho, Rogério Pisani Marinho nasceu em 1919. Chegou a cursar a Faculdade Nacional de Direito, mas, aos 18 anos, começou a trabalhar no jornal O Globo a convite do irmão Roberto Marinho, 15 anos mais velho. Foi repórter na área de esportes, redator e diretor-substituto, antes de assumir a vice-presidência do grupo. Rogério Marinho foi um dos responsáveis pela criação de editorias do jornal.

Defensor do meio ambiente, integrou o conselho deliberativo da Fundação Brasileira pela Conservação da Natureza e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), em 1986. Rogério Marinho deixa a mulher, Elizabeth, com quem foi casado por mais de 60 anos, uma filha e dois netos.