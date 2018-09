Morre no RJ Chiquinha Gonzaga, irmã de Luiz Gonzaga Morreu na manhã de hoje uma das irmãs de Luiz Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga. Ela tinha 85 anos e faleceu por volta das 5 horas em Duque de Caxias (RJ), no Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo. O velório acontece amanhã no município fluminense por volta das 15 horas.