Morre no RJ o jornalista Luiz Mário Gazzaneo Morreu na manhã desta sexta-feira, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, Luiz Mário Gazzaneo, em decorrência de um enfarte. O jornalista estava internado desde a madrugada da última segunda-feira, 8, no Instituto Nacional de Cardiologia, no bairro de Laranjeiras, na capital fluminense.