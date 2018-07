Morre o 1º clone bovino brasileiro O primeiro bovino clonado no Brasil e na América Latina morreu no dia 17 deste mês, no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília (UnB). Chamada de Vitória da Embrapa - referência à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, órgão do Ministério da Agricultura responsável pela pesquisa que resultou na clonagem -, a vaca morreu aos 10 anos, por complicações causadas por pneumonia bacteriana e agravadas pela idade avançada.