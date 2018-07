Morre o advogado Octávio Junqueira Mello Alvarenga

Especialista em Direito Agrário e à frente da SNA desde 1979 , o advogado, nascido em Belo Horizonte (MG), escreveu 18 livros de ensaios, poesias, crítica literária, romances e biografias. Octávio também foi presidente da Academia Nacional de Agricultura. Em 1º de julho de 2009, assumiu a presidência da Comissão Permanente de Direito Agrário do Instituto de Advogados Brasileiros (IAB-RJ).

Casado durante 25 anos com Maria Alice Drummond Alvarenga, teve quatro filhos: Isa Chloris, Antonio, Rodrigo e Roma. Casou-se também com Sonia Litvak e Maria Julieta Drumond de Andrade, já falecidas. Desde 1988, era casado com Sylvia Wachsner. O sepultamento de Octávio ocorre às 16h de hoje, no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, zona sul do Rio, onde também ocorre o velório.