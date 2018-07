Morre o artista Tuli Kupferberg

Morreu anteontem, aos 86 anos, o artista americano Tuli Kupferberg (foto), em Manhattan. Ele havia sofrido um derrame no ano passado. Ligado à geração beat e autor de dezenas de livros ? de poemas a cartuns ?, publicou em sua revista Birth, nos anos 1950, autores como Allen Ginsberg ? que o citou em seu poema Uivo. Em 1964, formou com o poeta Ed Sanders a banda The Fugs, que tocava em eventos contra a guerra do Vietnã. Ele também atuou em filmes como W.R. - Mistérios do Organismo (1971). Em janeiro, músicos como Lou Reed e Sonic Youth fizeram um show para arrecadar dinheiro para o seu tratamento.