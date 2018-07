Morre o ator Octácio da Silveira, o 'Silveirinha'

Segundo a família, Silveirinha sofria de isquemia e morreu de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em um hospital da zona norte. Cerca de 30 pessoas participaram do velório. No cemitério, o caixão foi coberto com uma bandeira do Botafogo. "Ele sabia separar o que era importante do que não era. Foi um grande pai, é uma referência pra mim. Ele ensinou a gente a viver", disse ao G1 uma das duas filhas do ator, Sônia da Silveira. O ator completaria um mês de internação no sábado.

A "Escolinha do Professor Raimundo" foi um quadro criado em 1952 pelo radialista Haroldo Barbosa e comandado por Chico Anysio em diversos programas humorísticos. Fez sucesso no rádio e chegou à televisão em 1957, como um quadro do programa Noites Cariocas, da TV Rio. Na TV Globo, foi apresentada dentro dos programas Chico City (1973) e Chico Anysio Show (1982). Em 1990, estreou como programa independente. Inicialmente, era exibido nas noites de sábado, mas chegou a ser transmitido também de segunda a sexta.