Morre o cantor e compositor Mark Linkous O cantor e compositor Mark Linkous, da banda de indie-rock Sparklehorse, se suicidou no sábado, em Knoxville, Tennessee, aos 47 anos. Segundo o empresário Shelby Meade, o vocalista estava na casa de um amigo e atirou contra o próprio peito. A polícia recebeu um chamado às 13h20, mas o cantor já estava morto quando foi encontrado. De acordo com a família, ele era o proprietário da arma. À frente do Sparklehorse, o vocalista lançou quatro álbuns entre 1995 e 2006. Nascido em 1962, no Estado de Virgínia, Frederick Mark Linkous já havia tido problemas com antidepressivos na década de 1990 durante turnês da banda.