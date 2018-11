Morre o carnavalesco Joãosinho Trinta Morreu neste sábado, às 9h55, o carnavalesco Joãosinho Trinta. Ele estava internado no Hospital UDI em São Luís, no Maranhão, desde o dia 3 de dezembro. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a morte foi causada por choque séptico secundário, pneumonia e infecção urinária. O carnavalesco iria passar por uma cirurgia em breve. Boletim médico divulgado nesta sexta-feira, indicava que seu estado era grave.