Morre o coreógrafo Juan Carlos Berardi

Foi divulgada ontem a morte do coreógrafo argentino Juan Carlos Berardi, responsável pela introdução da dança em vários programas da TV Globo. Ele foi o criador do balé de abertura do programa Fantástico, em 1973, e também coreografou números para o conteúdo e vinhetas de programas como Vinícius para Crianças, Saudade Não Tem Idade e Faça Humor, Não Faça Guerra. Berardi tinha 76 anos e morreu na noite de sábado num hospital da zona sul do Rio. A causa da morte não foi divulgada. O corpo será cremado hoje.