Morre o escritor Autran Dourado, de 'Ópera dos Mortos' Morreu na manhã deste domingo o escritor Autran Dourado. Ele tinha 86 anos e faleceu em sua casa, após passar três meses internado devido a problemas respiratórios. O corpo do escritor está sendo velado no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. O enterro será realizado às 16 horas deste domingo.