Morre o escritor e tradutor Marcos Santarrita Morreu vítima de câncer de pulmão, na última quarta-feira, aos 72 anos de idade, em casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, o escritor, tradutor e jornalista Marcos Santarrita. Nascido em Aracaju, no Sergipe, Santarrita foi criado na Bahia, entre os municípios de Itamaraju e Ilhéus, no sul do Estado.