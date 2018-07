Morre o jornalista e radialista Geraldo Blota Morreu na madrugada de hoje em São Paulo o jornalista e radialista Geraldo Blota. Aos 83 anos, ele sofria de câncer de reto e estava internado no Hospital Paulistano. Nascido em Ribeirão Bonito, interior do Estado, e irmão do apresentador de TV e locutor Blota Júnior, Geraldo, fanático corintiano, marcou época nas rádios Jovem Pan e Tupi e nas TVs Record e Gazeta. Pai de seis filhos, Geraldo Blota também foi vereador e trabalhou como radialista até 1992.