Morre o mentor dos Sex Pistols

Morreu na manhã de ontem em Nova York o empresário, músico e agitador cultural britânico Malcolm McLaren, aos 64 anos. Tinha câncer e seria enterrado no Cemitério de Highgate. Figura exponencial da cultura pop nos anos 70, McLaren tinha como principal credencial o fato de ter ajudado a projetar o punk como uma força cultural no final daquela década.

Ele agenciou - o que incluía uma habilidade em criar invólucros artísticos para os clientes - bandas como New York Dolls, Sex Pistols, Bow Wow Wow, Adam Ant e Boy George. Foi McLaren, ao lado da estilista Vivienne Westwood (com quem foi casado e teve um filho, Joseph) que ajudou a sedimentar a imagem clássica do rebelde de classe operária de roupas rasgadas e visual decadentista que virou o ícone planetário do punk.

Para muitos, um gênio pós-moderno; para muitos mais, um charlatão oportunista. As imagens que McLaren deixou de si são inúmeras, mas seu talento para criar ondas comportamentais era inegável. McLaren nasceu em 1946 em Londres e cresceu em Stoke Newington. Em 1968, estudante de artes no St. Martin"s College of Art and Goldsmiths College, esteve nas barricadas da Paris como integrante do grupo marxista-dadaísta Internationale Situationist.

Em 1969, em Londres, conheceu Vivienne Westwood, com quem abriu a Let it Rock, uma loja antifashion que se inspirava no visual dos rebeldes dos anos 50 (a loja teve ainda o nome Too Fast To Live Too Young To Die). Ali, conheceu a banda americana New York Dolls, em turnê pela Inglaterra. Em 1974, tornar-se-ia agente dos Dolls e se mudaria para Nova York. Durou pouco a relação com o grupo.

De volta à Inglaterra, abriu outra loja, Sex, que atendia jovens de periferia, e passou a agenciar alguns dos seus clientes. Fez audições para montar uma banda e escolheu como líder um irlandês de 19 anos chamado John Lydon, que o convenceu imitando Alice Cooper. Deu a essa nova banda o nome de Sex Pistols, e espantou o mundo do show biz com a facilidade com que criava factoides para a mídia e o mercado .

Os tabloides lhes declararam guerra. "Punish the punks" (Punam os punks), estampou o Sunday Mirror em 1977. Logo em seguida, suas próprias "criaturas" entraram em choque com ele. John Lydon, então batizado por ele como Johnny Rotten (Joãozinho Podre), acusava-o de tê-los roubado. Outros atribuíam a McLaren a responsabilidade pelo fim trágico de anti-heróis do movimento, como Sid Vicious, consumido pela droga (a mãe de Sid processou McLaren, dizendo que ele tinha se apropriado de royalties da banda).

Depois dessa fase, ele passou a lançar suas próprias aventuras musicais, discos muito bem descritos por Alex Petridis, do jornal The Guardian, como "largamente esquecidos", como Duck Rock (Island, 1983). Em alguns, preconizava a mistura de ópera com hip-hop, fusão das chamadas alta e baixa culturas.

Nos anos 1990, com ideias sobre como subverter a indústria cinematográfica, foi viver em Hollywood. Tentou atrair Steven Spielberg e teve um affair com a atriz Lauren Hutton. Logo abandonou seus planos e voltou para a Inglaterra.

Fracassomania

MALCOLM MCLAREN

AGITADOR CULTURAL

"Sempre abracei o fracasso como um nobre propósito. Ele te leva a ser anti qualquer coisa que queiram que você seja e a quebrar todas as regras"

DISCOGRAFIA

Duck Rock

Island, 1983

Would Ya Like More Scratchin" / Fans

1984

Swamp Thing

1985

Waltz Darling

Epic, 1989

Round the Outside! Round the Outside!

Virgin, 1990

Paris

Gee Street/Island,

1995

Shallow - Musical Paintings

(Vídeo), Creative Time, 2009