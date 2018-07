Morre o pianista Art Ferrante, aos 88 anos O pianista Arthur Ferrante, famoso na década de 1960 pelo dueto com Lou Teicher interpretando grandes trilhas sonoras do cinema, morreu em sua casa na Flórida, aos 88 anos. O representante da dupla, Scott W. Smith, informou que Art Ferrante morreu de causas naturais. O duo gravou mais de 150 álbuns, com a impressionante marca de 88 milhões de cópias vendidas e 22 discos de ouro e platina. Entre os maiores êxitos nos 40 anos da carreira de Ferrante e Teicher, que morreu no ano passado, aos 83 anos, estão as apresentações na Casa Branca para os presidentes John F. Kennedy, Richard Nixon e Ronald Reagan.