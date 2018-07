Morre o poeta espanhol José Muñoz Rojas O poeta e escritor espanhol José Antonio Muñoz Rojas, que no dia 9 de outubro comemoraria 100 anos, morreu ontem à noite na cidade de Antaquera, no Sul da Espanha. Integrante do grupo literário conhecido como Geração de 36, Muñoz Rojas iniciou a carreira, em 1929, com o livro Versos del Retorno. Paralelamente, lecionou espanhol na universidade de Cambridge e traduziu livros de língua inglesa. Vencedor do Prêmio Nacional de Poesia de 1988 com o livro Objetos Perdidos e Reina Sofía de Poesia Ibero-americana em 2002 pelo conjunto de sua obra, era um dos autores mais importantes da poesia espanhola contemporânea.