Morre o quarto ocupante de bimotor que caiu no Paraná Morreu na tarde desta quarta-feira (7), no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, o segurança Valdemir Lemos. Ele era o quarto ocupante do bimotor que transportava valores e que caiu na noite de terça (6) entre Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).