Morre operário ferido em queda de guindaste em SP Um dos operários feridos na queda de um guindaste na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, teve politraumatismo e morreu nesta tarde. Ele foi encaminhado ao Complexo Hospitalar do Mandaqui, na zona norte de São Paulo, após o acidente. No mesmo hospital, está internada a segunda vítima da queda. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, no início desta noite, ela ainda era submetida a exames e seu estado era considerado estável.