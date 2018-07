Morre operário que caiu de andaime em obra no RJ

Justino estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Pasteur, no Méier (zona norte do Rio de Janeiro), onde foi internado logo depois do acidente com traumatismo craniano e fraturas por todo o corpo. O operário foi submetido a cirurgia abdominal e neurocirurgia para drenagem de hematoma cerebral, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 2h30 deste domingo.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o corpo do operário foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para autópsia e determinação da causa mortis, procedimento padrão para vítimas de acidentes. Na tarde deste domingo, a Delta lamentou a morte do funcionário. "A empresa se solidariza e continuará dando toda a assistência à família da vítima. A empresa ainda esclarece que a obra atende a todas as normas técnicas de segurança e que as causas do acidente serão investigadas", diz a nota da empresa.