Morre operário soterrado em obra na zona oeste de SP Morreu o operário que foi soterrado na manhã de hoje após um deslizamento de terra em uma obra no Jaguaré, zona oeste de São Paulo. O homem, de aproximadamente 35 anos, ainda não foi identificado. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, dois operários cavavam um barranco para montar uma laje para a construção de uma garagem de um sobrado quando a terra deslizou. Com o impacto, um dos homens foi jogado para fora do buraco e o outro foi atingido pela terra, ficando totalmente soterrado. Segundo a PM, a vítima morreu na hora, com a coluna fraturada em dois locais. Uma equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionada, mas não teve condições de salvar a vítima.