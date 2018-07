Morre operário vítima de incêndio em academia no Rio O operário Arniston de Araújo, uma das seis pessoas feridas em um incêndio na Academia Body Planet, na zona oeste do Rio, morreu ontem à noite no Hospital Municipal Miguel Couto, informou hoje a assessoria de Imprensa da Secretaria Municipal de Saúde. Outras três pessoas ainda permanecem internadas. O caso mais grave é o do operário Carlos Antônio da Silva, que teve entre 85 e 90% do corpo queimado e está no Hospital Municipal Souza Aguiar. Os outros dois feridos estão no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Sérgio Luiz Assis teve 40 % do corpo queimado e José Mauro Martins, atingido pelas chamas em 20% do corpo. Hoje pela manhã, peritos do Corpo de Bombeiro fazem a perícia na academia, que permanece fechada. O fogo começou por volta das 11h de ontem e se alastrou pelo segundo andar da academia, que passava por obras.