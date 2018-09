Morre paciente transferido após incêndio em hospital Morreu na tarde de ontem um dos pacientes transferidos do Hospital Estadual Pedro II, no Rio de Janeiro, após um princípio de incêndio no local, causado por um curto circuito. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, ele foi transferido para o Hospital Rocha Faria, onde morreu três horas após ser internado.