Morre padre teórico da Teologia da Libertação

O padre belga José Comblin - um dos mais importantes e polêmicos teóricos da Teologia da Libertação - morreu ontem, aos 88 anos, na cidade de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, na Bahia. Autor de várias obras, entre elas A Teologia da Enxada, sobre a vivência cristã e teológica nas comunidades pobres, o padre estava escrevendo um livro sobre a relação entre religião e evangelho.

Padre Comblin estava hospedado na comunidade Recanto da Transfiguração, em Simões Filho (BA), em tratamento de saúde, quando sofreu um ataque cardíaco. Ele tinha problemas de coração e usava marcapasso.

Nascido em Bruxelas em 1923, padre Comblin veio para o Brasil em 1958. Após trabalhar em Campinas foi para Pernambuco, quando d. Helder Câmara foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, em 1964. Perseguido pelo regime militar, foi detido e deportado, em 1972, ao desembarcar no aeroporto de Guararapes, Recife, quando voltava da Europa.

Para o padre Eduardo Hoornaert, seu contemporâneo e amigo, que também veio trabalhar no Brasil, Comblin foi o maior teólogo da América Latina. "Ele foi, ao lado do peruano Gustavo Gutierrez, um dos fundadores da Teologia da Libertação."

"Perdemos um mestre e um guia inquieto e exigente como os velhos profetas, denunciando sempre nossas incoerências na fidelidade aos preferidos de Deus: o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro", lamentou o padre José Oscar Beozzo, historiador e teólogo. De acordo com vontade manifestada aos amigos, padre Comblin será sepultado no Santuário do Padre Ibiapina, no município de Solânea, na Paraíba.