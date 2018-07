Morre Paulo Vanzolini, o cientista do samba O compositor e zoólogo paulista Paulo Emílio Vanzolini morreu na noite deste domingo, 28, aos 89 anos. Ele estava internado com quadro de pneumonia extensa, desde a quinta-feira, 25, no Hospital Albert Einstein, unidade Morumbi, onde ocorre o velório do seu corpo na manhã desta segunda. O enterro deve ser realizado ainda hoje no Cemitério da Consolação, zona oeste de São Paulo. Ele faria um show na sexta e no sábado no clube Casa de Francisca, no Jardim Paulista, com acompanhamento de sua companheira, a cantora Ana Bernardo, e de amigos como o violonista Ítalo Perón e o pianista e cartunista Paulo Caruso. Celebraria os seus 89 anos, completados no dia 25.