Morre Pete Quaife, 1º baixista dos Kinks Pete Quaife, baixista que fundou com os irmãos Dave e Ray Davies a banda de rock britânica The Kinks, uma das mais importantes dos anos 1960, morreu na quarta-feira, aos 66 anos. A causa da morte foi falência renal. A banda surgiu em 1961 e alcançou o sucesso três anos depois, quando a canção You Really Got Me chegou ao topo da parada britânica e ao sétimo lugar da americana. "Não teríamos feito nada disso sem ele", afirmou Dave Davies, lamentando a morte do colega. / AP