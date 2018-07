Morre presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de SP O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), Eleno José Bezerra, de 52 anos, morreu hoje, após o carro em que estava cair em uma ribanceira em Mairiporã, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu à tarde, na altura do quilômetro 61 da Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas Gerais. Segundo a polícia, após sair da pista, o automóvel despencou de uma altura de cerca de 120 metros. O Corpo de Bombeiros mobilizou cinco equipes para atender à ocorrência e constatou a morte de Bezerra no local. Consciente, o filho de Bezerra, que conduzia o automóvel, foi levado ao hospital do município. Segundo o site do Sindicato dos Metalúrgicos, Bezerra nasceu em Pernambuco, era casado pela segunda vez e tinha dois filhos. Ele assumiu a presidência da entidade em 29 de janeiro de 2003. Em 27 de outubro de 2005, passou também a comandar a CNTM, confederação filiada à Força Sindical.