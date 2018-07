Morre produtor de 'Tubarão'

Memória

Morreu ontem em Los Angeles, aos 77 anos, o produtor de cinema Richard D. Zanuck, responsável por impulsionar a carreira de diretores como Steven Spielberg e Tim Burton. Ele teve um ataque cardíaco.

Zanuck era filho de um dos mais importantes homens do cinema americano, Darryl F. Zanuck, um dos fundadores do estúdio 20th Century Fox. Com a queda de popularidade dos musicais, no final dos anos 1960, foi demitido da Fox pelo próprio pai. Após um ano como vice-presidente de outro grande estúdio, a Warner Bros., Zanuck fundou em 1972 uma produtora em sociedade com David Brown e ligada ao estúdio Universal. No ano seguinte, emplacou um grande sucesso com Golpe de Mestre, de George Roy Hill, vencedor de sete Oscars.

Em 1975, é lançado o filme mais importante que produziu, Tubarão. O primeiro arrasa-quarteirão de Steven Spielberg, indicado ao Oscar de Melhor Filme, é apontado como uma das obras que mudaram Hollywood. Outros filmes produzidos por Zanuck e Brown que marcaram época são O Veredicto (1982), de Sidney Lumet - também indicado ao Oscar - e Cocoon (1985).

Em 1988, a dupla encerra a sociedade e Zanuck cria outra produtora, desta vez tendo como sócia sua terceira mulher, Lili. Novamente, o sucesso não demorou: em 1989, ganhou o Oscar por Conduzindo Miss Daisy. Nos últimos anos, produziu filmes de Tim Burton, como Sombras da Noite, atualmente em cartaz. / AP