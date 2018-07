Morre quinta vítima de queda de passarela no Rio Passageiro do Palio que foi atingido pela passarela que desabou ontem, 28, na Linha Amarela (zona norte do Rio) Luis Carlos Guimarães, 70 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 29, em decorrência de traumatismo craniano, edema cerebral e fratura nos arcos costais.