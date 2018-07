Morre rapaz baleado no Morro do Cantagalo, no Rio

Santos é acusado de tráfico e, segundo a PM, teria reagido a uma abordagem apontando uma pistola para os policiais. Moradores negam, afirmando que não houve troca de tiros e que ele foi baleado pelas costas.

No sábado, comerciantes de um trecho de Ipanema baixaram as portas de seus estabelecimentos. No domingo, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM, que tem como símbolo uma caveira com uma faca enfiada no crânio, faziam o policiamento nas imediações do morro, no bairro de Ipanema.

Na noite de sexta, logo após o assassinato do morador, houve protesto. Moradores do Cantagalo tentaram fechar uma rua de Ipanema, mas foram impedidos por PMs, que lançaram bombas de gás e de efeito moral contra manifestantes.

Santos morreu na manhã de sábado no Hospital Municipal Miguel Couto, após ter sido submetido a uma cirurgia. Segundo a PM, as armas dos policiais da UPP envolvidos na operação da noite de sexta foram apreendidas para exame de confronto balístico. A PM afirma que foi apreendida com a vítima uma pistola israelense de uso restrito. Apesar da "pacificação" anunciada pelo governo do Estado, têm ocorrido vários tiroteios na favela nos últimos meses, segundo relatos de moradores. Uma área do morro teria sido retomada por traficantes.