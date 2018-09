Morre rapaz que teve 100% do corpo queimado em SP Erivelton Freira, de 21 anos, morreu em decorrência das queimaduras que sofreu em 100% do corpo, após um incêndio em residência da região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. O fogo que atingiu a casa número 1.026 da Avenida José de Moraes Cabral, no Jardim Jaraguá, teria começado no porão, um pouco depois das 3h30 da madrugada, onde a vítima dormia. O Corpo de Bombeiros enviou quatro equipes para o local e as chamas foram rapidamente apagadas. A vítima foi levada com queimaduras para o Hospital Santa Marcelina, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista.