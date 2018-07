Morre rapaz vítima de explosão de cilindro, no Recife

O jovem estava internado no Hospital Getúlio Vargas (HGV), onde se submeteu a duas cirurgias. O dono do cilindro continua internado no mesmo hospital. Ele está consciente e seu quadro é considerado estável. A terceira vítima grave da explosão, um homem que visitava o local, sofreu queimaduras e está internado no Hospital da Restauração (HR), sem risco de morrer.

O Instituto de Criminalística (IC) investiga as causas do acidente e de quem é a responsabilidade. Também quer saber que tipo de gás continha o cilindro. Responsável pela fiscalização do comércio nas ruas do Recife, a Diretoria de Controle Urbano (Dircon), informou que o comerciante envolvido no acidente não tinha licença do órgão municipal para atuar no local e prometeu apuração detalhada para evitar novas ocorrências. O zoológico proíbe os visitantes de entrarem nas suas dependências com balões, medida tomada com o objetivo de proteger os animais.