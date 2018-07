Morre Roberto Paulino, ex-presidente da Mangueira

Roberto Fernando Paulino Ludolf Soares de Souza se aproximou da comunidade mangueirense no início dos anos 50, quando foi trabalhar na fábrica de sua família, a Companhia Brasileira de Cerâmica, vizinha do morro. Passou a desfilar na escola e foi eleito presidente com apenas 24 anos. No livro "Do Country Club à Mangueira", lançado em 2003, conta a experiência de jovem da alta sociedade carioca apaixonado e integrado a uma das mais populares escolas de samba do Rio. O atual presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, lamentou a morte de Paulino no site oficial da escola. "Um homem honrado, inteligente e lutador, que muito fez por nossa bandeira", descreveu.

Roberto Paulino trabalhou nos jornais O Globo, Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo. Tinha três filhos, nove netos e dois bisnetos. O filho mais velho, Fernando Paulino Neto, é chefe de reportagem da sucursal do Rio do jornal O Estado de S. Paulo. Paulino morreu aos 76 anos, de choque séptico, no Hospital Copa D''Or, em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. O corpo foi velado do Cemitério São João Batista e será cremado na tarde de amanhã no Memorial do Carmo, no Caju (zona portuária).