Morre Roberto Silva, o 'Príncipe do Samba' Intérprete de sambas notabilizado pelo canto preciso e pelo talento nas divisões rítmicas, o carioca Roberto Silva morreu ontem de madrugada, aos 92 anos, na casa em que morava na zona norte do Rio. O cantor sofria de câncer de próstata e na quarta-feira passada fora vitimado por um acidente vascular cerebral (AVC). O "Príncipe do Samba", como era conhecido no meio musical, chegou a ser internado no Hospital Salgado Filho (zona norte) após o derrame, mas, segundo os parentes, pedira para voltar para casa, já que sabia que seu estado era bastante grave.