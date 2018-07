Morre Ronald Biggs, ladrão britânico do famoso assalto ao trem pagador

Biggs ganhou notoriedade há 50 anos como um dos integrantes do bando que parou o trem noturno do Royal Mail britânico e roubou 2,6 milhões de libras (4,2 milhões de dólares), o equivalente a cerca de 40 milhões de libras atualmente. A história inspirou diversos filmes.

Ele tornou-se o integrante mais famoso do bando após fugir da prisão Wandsworth, em Londres, escalando o muro com uma escada de cordas. Biggs cumpria pena de 30 anos de prisão pelo assalto.

Biggs passou 36 anos foragido, a maior parte do tempo morando no Brasil. Aproveitando-se da liberdade, ele chegou a gravar a canção "No One is Innocent" (ninguém é inocente) com a panda punk britânica Sex Pistols.

Biggs finalmente entregou-se à polícia em 2001 e voltou para a prisão, mas foi solto em 2009 por problemas de saúde.

Biggs sempre disse que nunca se arrependeu do assalto, apesar de o roubo ter envolvido um ataque violento ao condutor do trem.

"Consegui um pequeno lugar na história", disse ele em entrevista, certa vez.

A porta-voz de Biggs disse que ele morreu na manhã desta quarta-feira. Ele passou os últimos anos em uma residência para idosos no norte de Londres.

Biggs foi visto em público pela última vez em agosto, numa cerimônia no cemitério de Highgateem em homenagem a Bruce Reynolds, o mentor do assalto, que morreu em fevereiro, aos 81 anos.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)