Morre segunda vítima de acidente em parque no Rio Morreu na tarde de hoje o adolescente Victor Alcântara Oliveira, de 16 anos. Ele estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em estado grave desde domingo, quando o carrinho de um brinquedo se soltou no parque de diversões Glória Center, em Vargem Grande, atingindo pessoas que estavam no local. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito por volta das 16h15 de hoje.