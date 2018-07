Morre segunda vítima de explosão em estaleiro no Rio Morreu na manhã de hoje a segunda vítima da explosão em um estaleiro em Niterói, no Rio de Janeiro, ocorrido ontem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima identificada apenas como João Batista havia sido internada no Hospital Miguel Couto, em estado grave, com múltiplas queimaduras. A explosão no estaleiro Control também deixou quatro feridos.