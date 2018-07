Morre segunda vítima de gripe suína na Paraíba A segunda vítima fatal da gripe causada pelo vírus A (H1N1) na Paraíba foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado. Segundo a Secretaria de Saúde, Eduardo Barros Santos Coelho, professor de inglês de 35 anos, que morava na cidade de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, morreu por volta das 22h da noite de sábado, em um hospital particular da Unimed na capital, onde estava internado desde o último dia 2. Além da infecção pelo vírus A (H1N1), o professor estava com suspeita de pneumonia, o que pode ter sido um fator de agravamento da doença, de acordo com a Secretaria de Saúde.