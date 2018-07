Morre segurança baleado em roubo a shopping de SP O segurança Alex Pinto, baleado na cabeça durante um assalto ao Santana Parque Shopping, no último sábado, na zona norte de São Paulo, teve morte encefálica confirmada na noite de ontem, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mandaqui, também na zona norte da cidade. A família autorizou a doação dos órgãos, de acordo com a secretaria.