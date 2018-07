Morre sétima vítima de acidente no Rio Grande do Sul A Polícia Rodoviária Federal informou que morreu a sétima vítima do grave acidente ocorrido na madrugada de hoje na Rodovia BR-471, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu em Rio Grande, no km 470, em decorrência da colisão frontal entre um caminhão, com dois ocupantes, e um microônibus, que transportava 24 pacientes que fariam tratamento em Pelotas. Outras 20 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, e foram encaminhados aos hospitais de pronto-socorro de Rio Grande e Pelotas. As vítimas fatais são Vera Luciana Rodrigues, Enilda Maria da Rosa Silva, Marcos Munhoz Aguero, Plínio Rocha, Maria Elizabeth Rocha Pereira, Cenilda Pereira de Souza e Sonia Regina Santos Machado.