Morre sétima vítima de queda de plataforma no Pará Morreu na madrugada de hoje a sétima vítima do desabamento de uma plataforma em uma fábrica de cimento perto de Itaituba (Pará). Outras 14 pessoas ficaram feridas no acidente. O paciente estava internado no hospital municipal de Santarém, mas não resistiu.