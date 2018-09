Morre soldado baleado dentro do Campo de Marte Morreu no início da manhã deste sábado o soldado da Aeronáutica baleado na cabeça dentro do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, ontem. O disparo partiu da arma de um militar que também integra a equipe de serviço do Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP). O Comando da Aeronáutica investiga se o tiro foi acidental ou não. Após ser ferido, o soldado recebeu os primeiros socorros no Hospital de Aeronáutica e depois foi levado em um helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas, onde passou por uma cirurgia durante a madrugada. A Aeronáutica não revelou o nome do soldado.