Morre suspeito baleado em operação da polícia no Rio A Polícia Civil confirmou na tarde desta sexta-feira a morte de um suspeito durante a operação realizada no morro do Chapadão, na zona norte do Rio, em busca dos suspeitos de participar da chacina de Mesquita, no fim de semana. O suspeito, que não teve a identidade revelada, morreu em confronto com a polícia no morro do Cajueiro. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu.